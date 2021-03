Ambani case में बड़ा खुलासा : साजिश के तार इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े, तिहाड़ जेल से फोन बरामद

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में आज बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मामले के तार अब इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़ गए हैं। मुकेश अंबानी के घर को विस्फोट से उड़ाने की धमकी जिस फोन से दी गई थी, वो तिहाड़ जेल के आठ नंबर सेल में कैद इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी तहसीन अख्तर के पास से बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान उसके पास से फोन बरामद किया है।

Further investigation and forensic analysis will be done after the mobile handset and details of the seizure are received from Tihar Jail authorities: Delhi Police Special Cell