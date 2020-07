दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में खालिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा,  इसके पीछे ISI का हाथ

नई दिल्ली। भारत में एक बार फिर खालिस्तान ( Khalistan ) के नाम पर जनभावनाओं को फैलाने का काम जारी है। इस काम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ( Pakistani intelligence agency ISI ) के इशारे पर मोस्ट वांटेड आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ( Most wanted terrorist Gurpatwant Singh Pannu ) अंजाम देने में जुटा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आतंकवाद फैलाने की यह एक बड़ी साजिश है। इसका खुलासा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के एक वीडियो ( Video ) से ही हुआ है।

हाल ही में यह वीडियो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है जिसमें दिल्ली को दूसरा खालिस्तान बनाने की धमकी ( Threat to make Delhi a second Khalistan ) दी गई है। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले कुछ समय से लोगों को खालिस्तान का समर्थन करने की अपील ऑडियो कॉल व मैसेज ( Audio calls and messages ) के जरिए जारी है। देश की खुफिया एजेंसियों ( Intelligence agencies ) को अब जाकर इसका पता चला है।

गुरपतवंत के पीछे पाक का हाथ

दरअसल, यह काम पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। इसका उद्देश्य भारत के अंदर गलत संदेश फैलाने है। आतंकी गुरपतवंत सिंह के इस वीडियो के सामने आने के बाद भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट ( Delhi Police Alert ) कर दिया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ( Special Cell and Crime Branch of Delhi Police ) के अधिकारी बेहद सतर्क हैं।

सिख फॉर जस्टिस

पाक समर्थित गुरपतवंत सिंह आईएसआई ( ISI ) की मदद से सिख फॉर जस्टिस संगठन ( Sikh for Justice Organization ) चला रहा है। इसके जरिए वह जनभावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। इसके लिए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा ( ) के लोगों को ई-मेल, ऑडियो कॉल और व्हाट्सऐस मैसेज भेजे जा रहे हैं।

इन ई-मेल, ऑडियो कॉल और व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए पंजाब, हरियाणा ( Delhi, Punjab and Haryana ) के साथ दिल्ली में भी रेफरेंडम के लिए वोटिंग कराने की बात कही जा रही है।

ISI की मदद से काम कर रहा है आतंकी पन्नू

गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में बैठकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत को तोड़ने की साजिश की अगुवाई कर रहा है। गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से सिख फॉर जस्टिस संगठन चला रहा है। इस संगठन पर भारत सरकार ( Indian Government ) ने प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत के खिलाफ वोट की अपील

इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी ही एक कॉल दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ( Aam Aadmi Party MLA Somnath Bharti ) को भी आई, जिसमें रेफरेंडम-2020 ( Referendum -2020 ) का जिक्र किया जा रहा है। साथ ही भारत विरोधी बातें करते हुए वोटिंग की अपील की जा रही रही है। आप विधायक सोमनाथ भारती ने इंटरनेशनल नंबर से आई इस खालिस्तान सर्मथक कॉल की शिकायत की है।

मोस्ट वांटेड आतंकी है पन्नू

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकी घोषित ( Gurpatwant Singh Pannu declared a terrorist ) किया है। भारत के 13 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में जैश-ए-मोहम्मद सरगना अजहर मसूद, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल है।