Jammu Kashmir: पुलावामा में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मार कर की हत्या, दोस्त की बेटी भी जख्मी

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के पुलवामा ( Pulwama ) में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अज्ञात बंदुकधारियों ने त्राल में बृजनाथ पंडित के बेटे राकेश पंडित पर फायरिंग की, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जख्मी हालत में ही तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया।

इस आतंकी हमले में एक महिला के पैर में भी गोली लगी है। उसे इलाज के लिए पुलवामा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सर्च ऑपरेशान जारी है।

राकेश पंडित त्राल में म्युनिसिपल कमेट के चेयरमेन थे और एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आए हुए थे। ये पहली बार नहीं है इससे पहले भी पिछले वर्ष घाटी में कई बीजेपी नेताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं।

कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक त्राल के म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडित सोमनाथ पर बुधवार की शाम को तीन अज्ञात आतंकियों ने हमला किया।

उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईजी ने कहा- उन्हें 2 पीएसओ और श्रीनगर में सुरक्षित होटल सुविधा दी गई थी, लेकिन काउंसल बिना पीएसओ के ही त्राल गए थे। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

Shocked to hear that BJP leader Rakesh Pandit has been shot dead by militants. These senseless acts of violence have brought only misery to J&K. My condolences to the family & may his soul rest in peace.

मेहबूबा ने जताया दुख

घाटी में आतंकियों की इस नापाक हरकत पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी नेता मेहबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया है। मुफ्ती ने इस घटना को स्तब्धकारी बताया। उन्होंने कहा- आतंकियों द्वारा बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या की खबर सुनकर हैरान हूं। हिंसा के इन मूर्खतापूर्ण कृत्यों ने जम्मू-कश्मीर को केवल दुख ही पहुंचाया है। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और ईश्वर उनकी आत्मा का शांति प्रदान करे।





Yet again gunmen attack a non combatant. This gun is a curse. Just ponder. Since the day this menace came into Kashmir. What have we seen. In a nut shell total disempowerment of the Kashmiri. Dear gunmen. Can u please go back where u came from. We have had enough.