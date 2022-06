बिहारः शादी के 7 दिन बाद ही बीच बाजार से प्रेमी संग भागी पत्नी, चूड़ी के दुकान पर पति करता रह गया इंतजार, Video वायरल

शादी को सात जन्मों का साथ कहा जाता है। लेकिन कई बार परिजनों के जोर पर इसका बेमेल गठबंधन भी हो जाता है। ऐसे बेमेल रिश्ते को संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही एक बेमेल रिश्ते का उदाहरण बिहार के मुंगेर से सामने आया है, जहां शादी के मात्र 7 दिन बाद ही पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग निकली।

Bride Running Away with Lover after 7 days of Marriage in Munger