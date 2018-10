CBI ने ही अपने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज कराई FIR, घूस लेने का है आरोप

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ मांस कारोबारी मोईन कुरैशी घूस मामले में एफआईआर दर्ज कराया है। सीबीआई में अस्थाना नंबर दो के अधिकारी हैं। सीबीआई की ओर से खुद इस संबंध में एक पत्र जारी कर इसकी पुष्टि की गई है। अस्थाना पर आरोप है कि उन्होंने मोईन कुरैशी के खिलाफ जांच के दौरान घूख ली है।

सीबीआई ने खत जारी कर की FIR की पुष्टि

सीबीआई की ओर से जारी खत में बताया गया है कि सतीश बाबू साना की शिकायत को आधार बनाकर 15 अक्टूबर,2018 को मुख्य आरोपी मानते हुए राकेश अस्थाना के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और धारा 7 समेत कई धाराओं के तहत भ्रष्टचार का मामला दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा देवेंद्र कुमार- डीएसपी,सीबीआई,एसआईटी, मनोज प्रसाद और सोमेश प्रसाद को सह आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज हुआ है।

central bureau of investigation (CBI) files FIR against its Special Director Rakesh Asthana in connection with Moin Qureshi case pic.twitter.com/uDCk2h3tfI