दिल्ली: गोली कांड के बाद शाहीन बाग में BSF-RAF की तैनाती, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) के शाहीन बाग ( Shaheen Bagh protest ) में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के विरोध में लोगों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है।

यही वजह है कि शाहीन बाग में CAA के खिलाफ पिछले 52 दिन से धरना जारी है। वहीं, दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने पिछले दिनों हुई फायरिंग के बाद शाहीन बाग ( Shaheen Bagh ) में अब सुरक्षा और कड़ी कर दी है।

यही वजह है कि सोमवार शाम को पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स ( RAF ) की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवाब भी शाहीन बाग पहुंच गए हैं।

