Delhi Elections 2020: बैन हटते ही प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर फिर साधा निशाना, बताया नक्सली-देशद्रोही

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi assembly elections 2020 ) का प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है।

ऐसे में राजनीतिक दल और चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे उम्मीदवारों के बीच शुरू हुआ विवादित बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

ताजा मामला दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के सांसद प्रवेश वर्मा ( MP Parvesh Verma ) से जुड़ा है।

चुनाव आयोग के 96 घंटे का बैन खत्म होते ही प्रवेश वर्मा ने एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू कर दी है।

सांसद प्रवेश वर्मा ( MP Parvesh Verma ) ने फिर से सीमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) पर निशाना साधा है।

Corona Virus: चीन से भारत लौटे 5 लोगों में कोरोना के लक्षण, आर्मी हॉस्पिटल में कराया भर्ती

BJP's Parvesh Verma on his remark where he called Chief Minister Arvind Kejriwal a 'terrorist': I spoke after giving a proper thought to it and I don't think I made any mistake. If Delhi's CM speaks ill of Prime Minister, whatever is spoken about the CM is less. #DelhiElections pic.twitter.com/2VZSx6NVnl