राहुल गांधी का निर्मला सीतारमण पर तंज, बेरोजगारी पर मेरे सवालों से न डरें वित्त मंत्री

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सोमवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें उनके सवालों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सरकार के रोजगार पैदा करने में असफल होने की स्थिति में वे छात्रों की तरफ से यह सवाल कर रहे हैं।

राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने ट्वीट किया, "वित्तमंत्री, मेरे सवालों से न डरें। मैं ये सवाल युवाओं की तरफ से कर रहा हूं, और इसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है।

देश के युवा को नौकरी की जरूरत है और आपकी सरकार रोजगार प्रदान करने में बुरी तरह असफल रही है।"

उन्होंने एक नई रिपोर्ट भी पोस्ट की, जिसमें सीतारमण ने कहा कि उन्होंने संख्या का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी उनसे नौकरियों के बारे में पूछते।

कांग्रेस ने शनिवार को वित्तमंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में नौकरियों का उल्लेख नहीं किया।

संसद में बजट पेश होते ही राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में कुछ भी ठोस नहीं है, क्योंकि देश के सामने बेरोजगारी की समस्या है और सरकार ने उसका उल्लेख नहीं किया है।

Our youth want jobs. Instead they got the longest budget speech in parliamentary history that said absolutely nothing of consequence.



PM & FM both looked like they have absolutely no clue what to do next.



#Budget2020 pic.twitter.com/5oUCs8rp32