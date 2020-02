केरल में कोरोना वायरस का तीसरे मामले की पुष्टी, निगरानी बढ़ाई गई

नई दिल्ली। चीन ( China ) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप कहर बरपा रहा है। आलम यह है कि कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 361 पहुंच गई है।

जबकि 14 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित बताए जा रहे हैं। वहीं, इस जानलेवा वायरस ने भारत में भी दस्तक दे दी है।

देश के दक्षिण राज्य केरल ( Kerala ) में कोरोना वायरस का तीसरे मामले की पुष्टी हुई है।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ( Kerala Health Minister KK Shailaja ) ने सोमवार को इसकी पुष्टी करते हुए कहा कि संदिग्धों को निगरानी में रखा गया है।

संसद में गूंजा जामिया गोलीकांड, ओवैसी बोले- बच्चों पर जुल्म ढ़ा रही सरकार

Kerala Health Minister KK Shailaja: Third case of #coronavirus tested positive in Kerala in Kasargod. pic.twitter.com/g39OgJ98JO

दिल्ली: सोनिया गांधी का रूटीन चेकअप पूरा, हॉस्पिटल से जल्द मिल सकती है छुट्टी

इसके साथ ही भारत ने चीन में फंसे अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। जबकि मालदीव और ताइवान समेत अन्य देशों ने भी बचाव के कदम उठाए हैं।

हालांकि पाकिस्तान ने वुहान से अपने नागरिकों को निकालने से साफ मना कर दिया है।

Kerala Health Minister KK Shailaja: The patient is under treatment at the Kanjangad District Hospital in Kasaragod. The patient's condition is stable. The patient had returned from Wuhan, China. https://t.co/6id9X57sEq