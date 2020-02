संसद में गूंजा जामिया गोलीकांड, ओवैसी बोले- बच्चों पर जुल्म ढ़ा रही सरकार

नई दिल्ली। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NPR ) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को लोकसभा सत्र ( Lok Sabha session ) शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों में हंगामा करना शुरू कर दिया।

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को वापस लेने की मांग को लेकर हंगाम किया। इसके साथ ही विपक्ष ने कानून के खिलाफ पूरे देश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) से जवाब की मांग की।

इन सांसदों ने दिल्ली के जामिया इलाके और शाहीन बाग में हुई गोलीबारी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस विपक्षी सांसदों ने गोली मारना बंद करो के नारे लगाए।

A Owaisi in Lok Sabha: Hum tamam Jamia ke bachchon ke saath hain. Yeh hukumat zulm kar rahi hai bachchon par. Yeh jaante hain ki ek bachche ki aankh chali gayi, betiyon ko maar rahe hain. Sharam nahi hai inko, bachchon ko maar rahe hain, goliyaan mar rahe hain. #BudgetSession pic.twitter.com/NI7OG0HR7v

सदन की बैठक शुरू होने के साथ ही इस मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ( Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary ) ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ( Lok Sabha Speaker Om Birla ) ने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी और प्रश्नकाल शुरू कर दिया।

इसके बाद विभिन्न विपक्षी दलों के सांसद अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, प्रधानमंत्री जवाब दो, भड़काऊ भाषण बंद करो और सीएए वापस लो के नारे लगाने लगे।

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे ही बोलने के लिए उठे तो विपक्षी सांसदों ने गोली मंत्री गो बैक और 'गोली मारना बंद करो' के नारे लगाए। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवेसी ने कहा कि जामिया के छात्रों पर जुल्म किया जा रहा है।

#BudgetSession2020 : Opposition MPs raise 'Goli maarna band karo' slogans as MoS Finance Anurag Thakur speaks in Lok Sabha. pic.twitter.com/81ioZiUIGc

उन्होंने कहा कि हम सरकार के जुल्म के खिलाफ जामिया के छात्रों के साथ हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार को छात्रों पर गोली चलती देख भी कोई शर्म नहीं आ रही है।

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपने विवादित भाषण दिया था।

इस बीच उनकी रैली में आए लोगों ने भी भड़काऊ नारे लगवाए थे।

#BudgetSession2020 : Uproar in Lok Sabha as few opposition MPs shout "Goli maarna bandh karo; desh ko todna bandh karo". pic.twitter.com/GIQXjpifgP