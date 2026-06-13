तेज फैसलों के जरिए नई राजनीतिक लय तलाश रही कांग्रेस

कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी कर रही है। पार्टी नेतृत्व ने हाल ही में एआईसीसी के करीब 60 सचिवों के कामकाज की समीक्षा की है। इसके साथ ही राज्यों में रिक्त पड़े प्रदेश प्रभारी पदों को भरने और कुछ राज्यों में प्रभारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव पर भी मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सचिवों से राज्यों में उनकी सक्रियता, संगठनात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी और राजनीतिक फीडबैक को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों से भी उनके प्रदर्शन पर राय ली गई है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि कई नए चेहरों को मौका देने और चुनावी राज्यों में संगठन को अधिक सक्रिय बनाने की रणनीति पर काम चल रहा है।