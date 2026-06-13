नूंह में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

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Delhi Mumbai Expressway Accident:हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रवा गांव के समीप एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक अनियंत्रित ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है; पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
सदर फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के बघोला गांव के समीप हुए इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। इस भीषण टक्कर में तीन महिलाओं और एक पुरुष समेत कुल चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, हादसे की चपेट में आने से जवाहर और उनका मासूम बेटा अक्षय गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दोनों घायलों को नाजुक हालत में इलाज के लिए नजदीकी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए सभी हताहत लोग राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के नवाली गांव के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक, ये सभी ग्रामीण कार में सवार होकर अपने गृह जिले से दिल्ली की ओर जा रहे थे। सफर के दौरान जैसे ही उनकी गाड़ी एक्सप्रेसवे पर पहुंची, सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से उसकी इतनी भीषण भिड़ंत हो गई कि चार लोगों की जान चली गई और पूरा परिवार बिखर गया।
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