नूंह में भीषण सड़क हादसा: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 4 की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

Delhi Mumbai Expressway Accident:हरियाणा के नूंह में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रवा गांव के समीप एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक अनियंत्रित ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, वहीं घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है; पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।