ऐसे तो दिल्ली में मुश्किल होगा कारोबार करना- व्यापारियों ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी

PPAC बढ़ने के बाद कुछ इलाकों के लोगों को हर महीने बिजली के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। BRPL क्षेत्र में 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिल में 23 रुपये, 400 यूनिट पर 56 रुपये और 600 यूनिट पर 102 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं BYPL क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर इसका असर और ज्यादा दिखेगा। यहां 200 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिल 38 रुपये, 400 यूनिट पर 92 रुपये और 600 यूनिट पर लगभग 170 रुपये तक बढ़ सकता है। हालांकि TPDDL क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि यहां PPAC में सिर्फ 0.1% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 200, 400 या 600 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में लगभग कोई बदलाव नहीं होगा।