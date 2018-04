नई दिल्ली। एक ओर जहां पूरा देश हत्या और गैंगरेप जैसी घटनाओं को लेकर शर्मसार हो रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक कैब ड्राइवर ने महिला यात्री के सामने गंदी हरकत की। बताया जा रहा है कि यह महिला कैब में सवार थी, तभी कैब के ड्राइवर ने उसके सामने गलत हरकत करनी शुरू कर दी। महिला ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।

Delhi: A cab driver was arrested and sent to judicial custody after a complaint from a woman who alleged that the accused was masturbating while driving. The incident took place on April 15. Investigation revealed that his license was also fake. pic.twitter.com/aLuCpO68HK