नई दिल्ली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार के गाल थपथपाने के बाद तमिलनाडु के गर्वनर बनवारीलाल पुरोहित विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। महिला पत्रकार के साथ उनकी यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बता दें कि यह घटना उस समय की है, जब 78 वर्षीय गर्वनर राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रू-ब-रू हो रहे थे।

Washed my face several times. Still not able to get rid of it. So agitated and angered Mr Governor Banwarilal Purohit. It might be an act of appreciation by you and grandfatherly attitude. But to me you are wrong.

महिला पत्रकार ने लगाया यह आरोप

जानकारी के अनुसार एक मीडिया संस्थान में काम करने वाली महिला पत्रकार लक्ष्मी सुब्रमण्यम ने गर्वनर पर गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद महिला पत्रकार ने ट्वीट कर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'मैं तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित से सवाल पूछ रही थी, तभी उन्होंने मेरी अनुमति के बिना ही मेरे गाल थपथपाए'। वहीं विपक्षी पार्टी द्रमुक ने इस घटना को अशोभनीय बताया है। द्रमुक ने का कि संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने गलत किया है। द्रमुक की राज्यसभा सदस्य कनिमोई ने ट्वीट कर कहा कि सार्वजनिक पद आसीन व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उन्होंने महिला पत्रकार के निजी अंग को छुआ है, जो गरीमा की श्रेणी में नहीं आता।

Even if the intention is above suspicion, a person who holds a public office has to understand that there is a decorum to it and violating a woman journalist’s personal space does not reflect the dignity or the respect which should be shown to any human being.