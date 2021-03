Delhi Encounter : घायल इनामी बदमाश आरएमएल अस्पताल में भर्ती, मकोका के तहत पहले से दर्ज हैं मामले

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान के पास पुलिस और इनामी अपराधियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधियों को पुलिस ने इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों बदमाशों पर पहले से मकोका और कई अन्य मामलों के तहत केस दर्ज हैं और वे वांछित अपराधी हैं।

At about 4:50 am, the encounter broke out & criminals opened fire on bullet-proof jackets of ACP Pankaj & SI Priyanka (in pic). Police retaliated in self-defense. Injured criminals shifted to RML Hospital; they were wanted in MACOCA, murder & robbery cases: Delhi Police pic.twitter.com/PVUNNtVZ79