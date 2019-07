दिल्ली: अक्षरधाम के पास एनकाउंटर, स्पेशल सेल ने एक लुटेरा किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) स्थित अक्षरधाम ( akshardham ) के पास दिल्ली पुलिस ( Delhi police ) की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर ( delhi encounter ) के दौरान एक लुटेरे को दबौच लिया है। जानकारी के अनुसार दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने लुटेरे की पहचान रेहान के रूप में की है।

Delhi Police apprehended one Mohd. Rehan after a shoot out from Khelgaon Residential Complex, Akshardham, yesterday. He along with his associates were planning to commit armed robberies in Delhi. Case registered, further investigation underway. pic.twitter.com/XV0AbEyRoT