मौसम विभाग का अलर्टः मुंबई में आज और मूसलाधार बारिश का अलर्ट, राजस्थान समेत कई राज्यों में बरसेंगे बदरा

नई दिल्ली। देशभर के कई इलाके अब मानसून ( today weather ) का बाट जोह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मानसून ने कुछ ऐसी दस्तक दी कि हर कोई देखता रह गया। माया नगरी मुंबई ( mumbai rain ) में आई बारिश ने गर्मी से तो राहत दी लेकिन सड़कों पर आफत बन गई।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो अगले 24 घंटे मुंबई के लोगों को लिए ज्यादा चुनौती वाले होंगे क्योंकि यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं देशभर में मानसून की बात करें को फिलहाल शनिवार को महाराष्ट्र के अलावा दक्षिण और पूर्वोत्तर इलाकों में ही बारिश होगी।



शनिवार को कर्नाटक ( Karnataka Rain ) , तमिलनाडु ( TamilNadu Rain ) के तटीय इलाकों समेत गोवा ( Goa Rain ) , कोंकण, अमस, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि पिछले चार दिन से इन्हीं इलाकों में ही मानसून मेहरबान है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में अच्छी बारिश के बाद आने वाले दो दिन तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी।

#Banda in #UttarPradesh has turned out to as be the #hottest city in #India with its maximum temperature settling at 43.8° C.https://t.co/tubwiwnCHK — SkymetWeather (@SkymetWeather) June 28, 2019

उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म

मौसम की बात करें तो इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। देश के कई इलाकों में मानसून के पहुंचने से तापमान गिरा वहीं उत्तर भारत खास तौर पर उत्तर प्रदेश में गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला शुक्रवार को भारत में सबसे गर्म जगह रही। यहां पारा 43.8 डिग्री दर्ज किया गया।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश

बारिश की बात करें तो पिछले 36 घंटे में देश के पांच राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश महाराष्ट्र में हुई है। जबकि सबसे ज्यादा बारिश वाला शहर चेरापूंजी रहा। चेरापूंजी में 305 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जबकि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में 181मिमी, रत्नागिरी में 116 मिमी, हरनाई में 113 मिमी और दहानू में 75 मिमी बारिश हुई है। 0

दक्षिण राजस्थान में होगी बारिश

मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट के मुताबिक राजस्थान में भी अगले 24 घंटे में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें दक्षिण राजस्था के कई इलाकों जैसे बूंदी, कोटा, झालावा़ड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बारन प्रमुख रूप से शामिल हैं।







JUST IN: #MumbaiRains have crossed the 100 mm mark, #SantaCruz observatory has recorded 140 mm of #rain in just 9 hours' time, more showers coming ahead. — SkymetWeather (@SkymetWeather) June 28, 2019

मुंबई पर मेहरबान मानसूनः 30 मिनट की बारिश के बाद 22 ब्रिज हुए ब्लॉक, सड़कों पर लगा जाम

मुंबई के सांताक्रूज 100 मिमी बारिश

शुक्रवार को मुंबई में जमकर बारिश हुई। यहां के सांताक्रूज इलाके में सिर्फ 9 घंटे में 100 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं कई इलाकों में 140 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है जो आगे भी जारी रहेगी। इससे पहले मुंबई में तकरीबन सारे ब्रिज के नीचले हिस्सों में जल भराव की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे।



लोगों की माने तो 2005 में मुंबई में आई बाढ़ का वो मंजर हर किसी के जहन में घूमने लगा। बारिश का सिलसिला इसके बाद भी नहीं थमा। शाम तक यहां बदरा इतना बरसे की हर किसी की मुश्किलें बढ़ा दी।