नई दिल्ली। मानसून ( Monsoon ) ने एक बार फिर करवट ली है। इस बार महाराष्ट्र पर मानसून जमकर महरबान हुआ है। जैसा कि पहले ही भारतीय मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई थी कि शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। हुआ भी वैसा ही, माया नगरी मुंबई में ( mumbai weather update ) शुक्रवार की सुबह ही बरसात के साथ हुई। देखते ही देखते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( mumbai rain ) के कई इलाकों में पानी भर गया। 30 मिनट की बारिश में ही 22 ब्रिज (पुल) ब्लॉक हो गए।

गर्मी से राहत, सड़कों पर आफत

मुंबई में हुई जोरदार बारिश ( rain in mumbai ) के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई लेकिन सड़कों पर ये पानी आफत बन गया। स्कूल और दस्फतर जाने के वक्त पर ही जल भराव के चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया।

तापमान में आई जबरस्त गिरावट

मुंबई और आस-पास के इलाकों में हुई मानसून की बारिश ने तापमान को भी तेजी से लुढ़काया। पारा 32-34 से गिरकर 27 डिग्री के आस-पास पहुंच गया। इससे माया नगरी के लोगों ने काफी राहत भरी सांस ली।

इन इलाकों में जल जमाव की स्थिति

मुंबई में शुक्रवार को शुरू हुई बारिश ने कई इलाकों में आफत का काम किया है। इसके चलते धारावी, अंधेरी, कांदिवली, वसई, बोरिवली जैसे इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। यही नहीं कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होने के कारण यहां पर जन जीवन खासा प्रभावित हुआ है।

@mybmc sir 30 min rain in mumbai 22 roads flooded bridges closed how people will cross road daily 1 lakh pdople no work started very bad sir people sufering mumbai 22 near king circle station pls take care pic.twitter.com/ebRX0sn4g7

BMC की खुली पोल

मुंबई में शुक्रवार को हुई बारिश का आलम यह है कि यहां सिर्फ 30 मिनट हुए बारिश में ही 22 ब्रिज ब्लॉक हो गए हैं। जिससे रोजाना तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं। मुंबई के रहवासी हरदीप सिंह ने एक वीडियो ट्वीट कर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर तंज भी कसा है, कि ये कैसी तैयारी है?

@Central_Railway @RailwaySeva @RailMinIndia this is Nerul station on harbor line Navi Mumbai platform no 3, continuous leakage of rain water making it difficult for the passengers to board and light the local train. pic.twitter.com/NQjry44VEP

लोकल ट्रेन और एयरपोर्ट के हालात

मुंबई में शुरू हुई बारिश के बाद स्टेशनों की हालत भी कई पोल खोल रही हैं। मुंबई निवासी उमेश ने एक ट्वीट के जरिये नेरुल स्टेशन का एक वीडियो साझा किया है जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर तीन की छत से पानी रिस रहा है। छत को ध्यान से देखें तो ये किसी हादसे को निमंत्रण देती दिखाई दे रही है।

उधर...लोकल ट्रेन के प्रभावित होने को लेकर फिलहाल कोई बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पर जरूर इसका असर पड़ता दिख रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी भी कम हो गई है। अभी एयरपोर्ट पर विजिबिलटी 700 मीटर के आसपास बताई जा रही है। इसकी वजह से उड़ान में दिक्कत आ सकती है। इस दौरान 40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।

The rains have come with a bang to Mumbai this morning. And I must express my admiration for architect Raja Aederi who designed Mahindra Towers in Worli. His integration of a plaza with lush greenery makes this place a magical location to work in when the rain God's are at play pic.twitter.com/0Ngsfsm3V9