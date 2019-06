मौसमः आज देश के 7 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली में 5 जुलाई तक आएगा मानसून

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों में रफ्तार पकड़ने वाले मानसून ( weather today ) ने एक बार फिर गति धीमी कर ली है। देश के कई इलाकों में मानूसन की हलचल तो दिखी लेकिन गति पकड़ने के बाद एक बार फिर मानसून धीमा पड़ गया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो फिलहाल महाराष्ट्र ( maharashtra ), पूर्वोत्तर और मध्य भारत के इलाकों को छोड़कर मानसून के लौटन में एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। वहीं शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुंबई समेत मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जोरदार बारिश ( Rain ) होने की संभावना है।

बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाओं की वजह से मानसून की गति में फिलहाल थोड़ी रुकावट आई है। जैसे ही यहां निम्म दबाव बनना कम होगा मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत पर बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं पहुंच रही हैं जिसके चलते असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है।

झारखंड मॉब लिंचिंगः तबरेज अंसारी के परिजनों का आरोप, पिटाई के बाद दिया गया जहर

#MumbaiRains : Mumbaikars get ready for rains as intense clouding is approaching. Santa Cruz is already reporting rains. #Monsoon showers to cover entire #Mumbai soon. Rains to become heavy by tonight. @RidlrMUM @MumbaiPolice @MumbaiMirror #mumbaimonsoon #Monsoon2019 pic.twitter.com/MOXMVai0qG

आज महाराष्ट्र समेत इन इलाकों में अच्छी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग और स्काईमेट के मुताबिक शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुंबई, अलीबाग, कोल्‍हापुर, नागपुर, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्‍नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग और ठाणे में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवार में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

#WestBengal : Light to moderate #rain will occur over Bankura, Barddhaman, Birbhum, #Howrah , Hooghly, #Kolkata , Nadia, North Twenty Four Parganas, Paschim Medinipur, Purba Medinipur, Puruliya and South Twenty Four Parganas during next 2 hours

इस वजह से 30 तक होगी झमाझमा बारिश

दरअसल मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमैट के मुताबिक बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। जिसका सीधा असर मध्य भारत के इलाकों जैसे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। यहां 30 जून तक अच्छी बारिश होने की संभावना है।

#Rain is expected to increase on July 5 and 6 over the entire Northwest Plains wherein light to moderate #rains with one or two heavy spells are likely which may mark the onset on #Monsoon over West #UttarPradesh, #Delhi and parts of #Haryana.https://t.co/fJvJH80uaA