दिल्ली पुलिस ने Tool Kit मामले में की पहली गिरफ्तारी, लक्खा सिधाना पर एक लाख का इनाम

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के दिन हुई लाल किला हिंसा से जुड़े टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने किसानों को फैलाने से संबंधित टूल किट मामले में बेंगलूरु से पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जांच टीम दिशा रवि से पूछताछ कर रही है।

Police have announced a reward of Rs 1 lakh for information leading to arrest of 26th January Delhi violence accused Lakhbir Singh alias Lakha Sidhana. Teams of Delhi Police Crime Branch and Special Cell are conducting search operations in Punjab, Haryana and Delhi-NCR.