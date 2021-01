Delhi Police  स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, मैदान गढ़ी से इरशाद को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध के खिलाफ जारी मुहिम के तहत दिल्ली पुसिस की विशेष शाखा ने बीती रात एक कुख्यात अपराधी इरशाद और उसके साथी को मैदान गढ़ी इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इन लोगों के कई आपराधिक वारदातों में शामिल होने का आरोप है।

Delhi Police Special Cell has arrested a criminal, Irshad and his accomplice from Maidan Garhi area last night.