दिल्ली: हैदरपुर गांव से हैंड ग्रेनेड बरामद, जांच में जुटी SPG की टीम

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों हिंसा को लेकर काफी माहौल गर्म है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फैली हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हिंसा को लेकर छानबीन जारी है, लेकिन लोगों में अब भी दहशत का माहौल है। इसी बीच शालीमार बाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। हैदरपुर गांव में एक हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी मची गई है।

Delhi: A rusted hand grenade recovered at Haiderpur village last night; NSG team has taken it under its possession pic.twitter.com/xEq3r1yAZJ