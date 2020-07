इस वजह से SPA मालकिन ने नौकरानी को कुत्ते से कटवाया, अब हुई सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Crime in Delhi ) से बेहद ही खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक मालकिन ने पैसा मांगने पर अपनी नौकरानी को कुत्ते ( Dog ) से कटवा दिया। मालकिन की इस हैवानियत ने सबको झकझोर दिया। वहीं, मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस ( Delhi Police ) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार ( Accused Arrested ) कर लिया गया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है।

मालकिन ने नौकरानी को कुत्ते से कटवाया

घटना दिल्ली के मालवीय नगर ( Malviya Nagar ) इलाके की है। बताया जा रहा है कि रजनी ( Rajni ) नामक महिला के यहां 39 साल की सपना ( Sapna ) काम करती थी। रजनी एक स्पा ( SPA ) चलाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सपना काफी समय से रजनी के यहां काम करती थी। लेकिन, कोरोना वायरस ( coronavirus in Delhi ) के कारण लॉकडाउन ( India Lockdown ) लग गया था। लॉकडाउन से पहले करीब डेढ़ महीने तक सपना ने रजनी के यहां काम किया था, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले थे। सपना ने अपनी शिकयत में बताया कि उसने 22 मार्च को काम छोड़ दिया था। वहीं, बीच में लॉकडाउन के कारण वह पैसे नहीं ले सकी थी। इसलिए, 11 जून को उसने रजनी को कॉल करके अपनी सैलरी ( Sapna Demed Salary ) की मांग की। पहले तो रजनी आनाकानी करने लगी, लेकिन बाद में उसे अपने घर पर बुलाया।

आरोपी SPA मालकिन गिरफ्तार

सपना ने बताया कि जब वह रजनी के घर पहुंची तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पहले रजनी ने उससे कहा कि शारीरिक संबंध बनाओ, काम करो तब पैसे मिलेंगे। लेकिन, सपना ने मना कर दिया। इसके बाद रजनी ने अपने कुत्ते ( Mistress Attacked Maid With Dog ) को सपना के ऊपर छोड़ दिया। कुत्ते ने सपना ( Rajni Dog Attack on Sapna ) को काफी बुरी तरह काट लिया। गंभीर हालत में सपना हॉस्पिटल पहुंची और अपना इलाज कराया। बताया जा रहा है कि सपना के गर्दन और चेहरे पर तकरीबन 15 टांके पड़े हैं। इसके बाद सपना थाने पहुंची और आरोपी रजनी के खिलाफ शिकायत दर्ज ( Sapna Big Blame on Rajni ) कराई। सपना की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और मामले की छानबीन करते हुए रजनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अतुल कुमार ठाकुर ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। इस घटना पर स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती ने ट्वीट करते हुए दिल्ली महिला आयोग से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की थी।