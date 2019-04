ओम प्रकाश चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति जब्त, ED ने दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में की कार्रवाई

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने चौटाला की 3.68 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। सिरसा, पंचकूला और दिल्ली में कार्रवाई की है। इन संपत्तियों में ओमप्रकाश चौटाला के फ्लैट, एक घर और जमीन शामिल है। फिलहाल ED की कार्रवाई जारी है । लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रवर्तन निदेशालय विभाग के अधिकारी इस पर कुछ भी जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।

Enforcement Directorate: Attached flat, plot, a house & land worth Rs 3.68 crores of Om Prakash Chautala , former Chief Minister of Haryana under PMLA in Disproportionate Assets case. pic.twitter.com/xL5iaJctMV