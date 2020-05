श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच भीषण मुठभेड़, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) के श्रीनगर के नवाकदल इलाके में सोमवार मध्य रात्रि से सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) जारी है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

Jammu and Kashmir: An encounter broke out between terrorists and security forces in Nawakadal area of Srinagar on the intervening night of 18-19 May. Mobile internet services have been snapped in Srinagar. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Sg9DEO7t8C