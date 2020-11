शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई ने दर्ज की 2 एफआईआर

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा गैर कानूनी तरीके से वक्फ की संपत्तियों की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण के मामले में सीबीआई ने बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की है। मामला दर्ज होने के बाद शिया सेंट्रल वक्‍फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की एंटी करप्‍शन ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक वसीम रिजवी पर प्रयागराज और कानपुर में वक्‍फ संपत्तियों की खरीद-फरोख्‍त धोखाधड़ी और गड़बड़ी का आरोप है।

CBI registers two FIRs against former UP Shia Waqf Board Chairman Wasim Rizvi in connection with alleged illegal sale-purchase and transfer of Waqf properties by UP Shia Central Waqf Board and UP Sunni Central Waqf Board.



