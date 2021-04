शोपियां में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी गिरफ्तार

शोपियां। जम्मू और कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ चल रही है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वहीं, इससेस पहले गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू हवाई अड्डे से एक आतंकवादी शाहिद नावेद को गिरफ्तार कर लिया है।

Jammu and Kashmir: Police and security forces carry out operation in Shopian; details awaited (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/FWozOX7Ogo

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम द्वारा आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर एक तलाशी अभियान शुरू करने के बाद गुरुवार दोपहर को गोलाबारी शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी में हैं।

National Investigation Agency (NIA) has today arrested one, Shahid Naveed, a terrorist belonging to J&K Gazanavi Force from Jammu Airport. He was part of the module busted by Jammu & Kashmir Police in Poonch in which over ground workers were arrested.