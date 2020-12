Jammu-Kashmir : श्रीनगर आतंकी हमले में 1 पुलिसकर्मी सहित 2 घायल, सर्च ऑपरेशन जारी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के सजगीरपोरा में आतंकवादियों ने एक बार फिर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला बोल दिया। आतंकियों के इस हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक जवान और एक नागरिक घायल हो गया। दोनों को इलाज के पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है।

Jammu and Kashmir: Terrorists attacked a joint party of Police and CRPF at Sazgaripora, Hawal in Srinagar today. One Police personnel and a civilian injured. Area cordoned off to nab the terrorists. More details awaited.



