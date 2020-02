जम्मू-कश्मीर: लाला बाजार में पुलिस स्टेशन के पास धमाका, एक जवान घायल

नई दिल्ली। बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से आ रही है। श्रीनगर ( Srinagar ) के लाल बाजार ( Lalbazar ) में धमाके से हड़कंप मच गया है। इस धमाके में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं, इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीनगर के लाल बाजार में सुरक्षाबलों पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। लाल बाजार के उमर कॉलोनी में तैनात सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड फेंका गया है। इस धमाके में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

Jammu & Kashmir: Explosion heard near Lal Bazar police station in Srinagar. More details awaited. pic.twitter.com/Zg9UNqkIOD