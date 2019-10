जम्मू-कश्मीरः सख्त पहरे के बावजूद पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों को आतंकियों ने बनाया निशाना

जम्मू। एक तरफ मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में जमीनी हालात का जायजा लेने यूरोपियन यूनियन (ईयू) के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, तो दूसरी तरफ घाटी में आतंकी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। आलम यह है कि सोमवार को दो वारदातों के बाद मंगलवार दोपहर बाद आतंकियों ने पुलवामा के एक स्कूल में तैनात सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की।

दोहरे आतंकी हमले से थर्राया जम्मू-कश्मीर, कुछ देर पहले ही आतंकियों ने यहां पर किया.. इतने लोगों

इस संबंध में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने बताया कि जम्मू के पुलवामा जिले के द्रबगाम में एक स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां पर सीआरपीएफ तैनात है। अज्ञात आतंकियों ने सीआरपीएफ शिविर को निशाना बनाते हुए 6-7 राउंड फायरिंग की।

जम्मू-कश्मीर डीजीपी का दावा, इस आतंकी संगठन का हो गया सफाया

सीआरपीएफ की ओर से आगे जानकारी दी गई कि परीक्षा केंद्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहां पर स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया था। इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

#UPDATE: Additional forces have been deployed at the spot. A search operation has been launched. #JammuAndKashmir https://t.co/dRm6b5neW2