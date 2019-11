दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में फिर भिड़े पुलिस और वकील, दो दिन में दूसरी घटना

नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हुई हिंसा का आग अभी बुझी भी नहीं थी कि एक बार फिर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल सोमवार को तीसर हजारी कोर्ट में हुई हिंसा के विरोध में सोमवार को वकील हड़ताल पर हैं।

इस बीच कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच सोमवार को झड़प हुई है। वकीलों ने एक पुलिसकर्मी को पीट दिया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में हुए खूनी संघर्ष के बाद ये छोटी सी लड़ाई भी बड़ा मोड़ ले सकती है।

Delhi: Lawyers protest outside Supreme Court over different issues, including demand of Rs 10 lakhs compensation each to the lawyers who were injured in clash with police at Tis Hazari court on 2nd November. pic.twitter.com/I2BqUL9Gm3