Kerala Gold Smuggling का आंतकवाद से कनेक्शन और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा संभवः NIA

तिरुवनंतपुरम। केरल सोना तस्करी मामले ( Kerala Gold Smuggling ) में शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( National Investigation Agency ) ने प्रमुख आरोपी स्वप्ना सुरेश ( swapna suresh ) समेत चार लोगों के खिलाफ एक एफआईआर ( UAPA Act ) दर्ज की। एनआईए इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा ( national security ) को खतरा और आंतकवाद के वित्तपोषण ( terror funding ) से जोड़कर भी इसकी जांच कर रही है। स्वप्ना मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन के हटाए जा चुके सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर की करीबी हैं। एनआईए ने स्वप्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट में आरोपी के खिलाफ अपना आरोप-पत्र दायर किया।

एनआईए द्वारा जारी बयान के मुताबिक कि सोना तस्करी मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम 1967 की धारा 16, 17 और 18 के तहत चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें पीएस सारिथ, स्वप्ना प्रभा सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर शामिल हैं। इन आरोपियों के पास से त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से 5 जुलाई को कस्टम (प्रीवेंटिव) कमिशनरेट, कोचीन द्वारा 24 कैरेट के 30 किलोग्राम सोने की बरामदगी की गई थी। इस सोने की कीमत 14.82 करोड़ रुपये आंकी गई है।

एनआईए के मुताबिक यह सोने की यह खेप यूएई से एक राजनयिक बैगेज में लाई गई थी। वियना कन्वेंशन के अनुसार यह बैगेज निरीक्षण से मुक्त है। कथित खेप यूएई कॉन्सुलेट में पहले एक पूर्व जन संपर्क अधिकारी सारिथ के नाम थी। कस्टम विभाग की शुरुआती जांच से यह बात सामने आई है कि सारिथ पहले भी इस तरह की कई खेपें हासिल कर चुका है।

NIA registers FIR in #KeralaGoldScandal case under Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, against Sarith, Swapna Prabha Suresh, Fazil Fareed, Sandeep Nair and others in connection with the seizure of 30 kg of gold at Trivandrum International Airport on 05.07.2020. pic.twitter.com/TFb60Q5WEz