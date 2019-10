महाराष्ट्र: विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा हादसा, भिवंडी में लगी भीषण आग

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही मतदान केन्द्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। इस सियासी महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही है। यहां एक गोदाम में भीषण आग लगी है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित एक गोदाम में अचानक आग लग गई। आगे लगते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई है। हालांकि, यह आग किस वजह से लगी ये पता नहीं चल पाया है। अभी तक इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल, ज्यादा जानकारी का इंतजार है। इधर, मध्य प्रदेश के इंदौर के गोल्डन हॉटल में भी आग भीषण लग गई है।

Maharashtra: Fire breaks out in a godown in Bhiwandi. Fire tenders at the spot.More details awaited. pic.twitter.com/uQpz4nqlJ3