महाराष्ट्र: कॉटन ग्रीन रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, स्काईवॉक जलकर खाक

नई दिल्ली। बड़ी खबर देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई के कॉटन ग्रीन रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में स्काईवॉक को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह कॉटन ग्रीन रेलवे स्टेशन पर अचानक आग लग गई है। आग लगते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया और लोग इधर-उधर भागने लगे। आनन-फानन में घटना की सूचना रेलवे कर्मियों की दी गई। रेलवे पुलिस ने तुरंत घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, आग से स्काईवॉक को भारी नुकसान पहुंचा है।

यह लगभग पूरी तरह से जल गया है। गौरतलब है कि यह स्काई वॉक रेलवे ट्रैक की दोनों तरफ की सड़क को आपस में जोड़ता है। यहां आपको यह भी बता दें कि कॉटन ग्रीन स्टेशन हार्बर लाइन पर स्थित है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन, रेलवे का काफी नुकसान पहुंचा।

Maharashtra: Fire breaks out on the skywalk of Cotton Green railway station in Mumbai; two fire tenders are at spot. pic.twitter.com/SWOiFSrfcN