Manipur के ADGP अरविंद कुमार ने Service Revolver से खुद को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ली। मणिपुर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ( ADGP ) अरविंद कुमार ( Arvind Kumar ) ने शनिवार को बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस अधिकारी ने खुद ही की सर्विस रिवॉल्वर ( Service Revolver ) से खुद को गोली मार ली। मणिपुर ( Manipur ) के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार ने कथित तौर पर अपने सरकारी आवास में यह कदम उठाया है। हालांकि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है।

बताया जा रहा है कि वह इंफाल में सेकंड मणिपुर राइफल कॉम्प्लेक्स में बने सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। हालांकि उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी, इसके बारे में अब कोई स्पष्ट जानकारी या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन अरविंद कुमारके इस कदम से पुलिस महकमे में हर कोई सकते में है।

Manipur: ADGP (Law and Order) Arvind Kumar allegedly shot himself with his service gun at his official quarter at 2nd Manipur Rifles Complex in Imphal. He has been taken to a hospital. More details awaited.