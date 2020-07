Weather Forecast: Monsoon को लेकर IMD ने जारी की Satellite Image, जानें किन इलाकों में Heavy Rainfall Alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम लगातार करवट ( weather update ) बदल रहा है। मानसून ने देश ( Monsoon In India )के कई इलाकों में जोर पकड़ लिया है। असम, बिहार जैसे राज्यों में तो इस वक्त लगातार बारिश और बाढ़ ( Flood in Assam ) से लोग बेहाल हैं। हालांकि उत्तर भारत के कुछ हिस्से अब भी मानसून की जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD alert ) ने उत्तर भारत के कई इलाकों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

आपको बता दें कि अब तक बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी और हरियाणा में तापमान ( Mercury Down ) में गिरावट दर्ज की गई है। यहां लोगों उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है।

वहीं विभाग की मानें तो तेज हवाओं और आंधी के बीच एक बार फिर उत्तर भारत के इलाकों में जोरदार बारिश दस्तक देगी। इससे आने वाले दिनों में तापमान नरम ही रहेगा।

Latest satellite imagery shows moderate to intense convection over parts of Uttarakhand,North Rajasthan, South Punjab,Haryana,west UP,Bihar,South Coastal Andhra Pradesh,Sub-Himalayan West Bengal, northeastern states. Thunderstorm/lightening with rain likely over these areas: IMD pic.twitter.com/B3oPUhMJT9

जारी की सैटेलाइट तस्वीर

मौसम विभाग ने सैटेलाइट तस्वीर भी शेयर की है। जिससे पता चल रहा है कि उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तरपूर्वी राज्यों में आंधी तूफान/बिजली कड़कने के साथ ही बारिश भी हो सकती है।

देश के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कई स्थानों में आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में उत्तर प्रदेश और उससे जुड़े स्थानों में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है।

Thunderstorm with rain would occur over and adjoining areas of Meerut, Muzaffarnagar, Hastinapur, Bijnor, Garhmukteshwar, Siyana, Kaithal, Kurukshetra, Karnal, Amroha, Moradabad, Sambhal, Narora, Shamli, Jhangirabad, Saharanpur and Chandpur during the next 2 hours: IMD pic.twitter.com/MFym7ep1pD