जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग के​ खिलाफ NIA की बड़ी कार्रवाई, बारामूला में ताबड़तोड़ छापेमारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( nia ) के अधिकारियों ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के चार जगहों पर छापेमारी ( NIA raids ) की। यह छापेमारी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में चार व्यापारियों के घर पर की गई। पुलिस और CRPF के साथ NIA ने अलगाववादी नेता सज्जाद लोन के नजदीकी व्यापारी आसिफ लोन, तारिक अहमद,बिलाल भट और तनवीर अहमद के घर पर रेड की। एनआईए की टीम यहां बरामद दस्तावेज खंगाल रही है।

National Investigation Agency(NIA) raids underway at 4 locations in Baramulla district of North Kashmir. More details awaited pic.twitter.com/5XvvpcaGTT