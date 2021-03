निकिता तोमर हत्याकांड: दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद

नई दिल्ली। पूरे देश को झकझौर कर रख देने वाले हत्याकांड में से एक निकिति तोमर हत्याकांड में अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हरियाणा के फरीदाबाद के निकिता तोमर हत्याकांड मामले में फरीदाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

इस मामले में फैसला आने के बाद निकिता की मां ने कोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर करते हुए कहा कि वे इससे संतुष्ट नहीं हैं, अब उपरी अदालत में अपील करेंगे। निकिता की मां ने कहा कि दोषियों को जबतक फांसी नहीं दी जाती है तब तक वह शांत नहीं रहेंगी।

इधर, कोर्ट में बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोषी मेडिकल के छात्र हैं और इससे पहले इनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। लिहाजा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इन्हें सजा दे।

बता दें कि शुक्रवार की सुबह दोनों दोषियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और पूरी बहस के बाद दोपहर साढ़े तीन बजे सजा का ऐलान किया गया। इससे पहले इस मामले में तौसीफ और रेहान के अलावा अजरुद्दीन नाम के एक अन्य शख्स पर आरोप था। लेकिन इनपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाने के कारण छोड़ दिया गया था।

We are studying the judgement and will appeal in the high court seeking death penalty for the accused: Haryana Home Minister Anil Vij on 2020 Nikita Tomar murder case judgement https://t.co/Ug33CeUxvO pic.twitter.com/RWMUmcLklB