निकिता तोमर की हत्या पर सिंगर Sona Mohapatra ने जताया दुख, ट्वीट कर न्याय मिलने पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। सोमवार को बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज के बाहर निकिता तोमर ( Nikita Tomar ) नाम की एक छात्रा की हत्या कर गई। परिवार पूरी तरह से सदमे में है और पूरे देश में न्याय की मांग उठने लगी है। इस पूरे मामले में फरीदाबाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को एक तरफा प्यार का नाम दिया जा रहा है। साथ ही लड़के पर लव-जिहाद का आरोप भी लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से युवती को परेशान कर रहा था। इस पूरे मामले पर बॉलीवुड की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में सिंगर सोना महापात्रा ने ट्वीट कर लोगों से कई सवाल पूछे हैं।

यह भी पढ़ें- जब रेप सीन के दौरान बेकाबू हो गए थे अभिनेता Dalip Tahil, सेट पर अभिनेत्री ने जड़ दिया था जोरदार थप्पड़

To everyone who keeps asking women to ‘follow due process’, ‘lodge a police complaint’,shames them, please note #NikitaTomar did all that, did it help? Harassment of all kind is something we are supposed to somehow ‘navigate’ in the society we live in? Till we are raped/killed. https://t.co/nZRPngTHOS