उरी में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी, सेना का एक जवान शहीद

जम्मू। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नहीं नजर आ रहा है। रविवार को भी पाकिस्तान ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया। इस दौरान उरी के रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है।

जानकारी के मुताबिक रविवार को पाकिस्तान ने बारामूला के उरी सेक्टर में सीजफायर तोड़ते हुए गोलीबारी की। उरी के रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि इस दौरान भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया।

बता दें कि बीते वर्ष की तुलना में पाकिस्तान ने इस वर्ष सीजफायर उल्लंघन में अब तक 40 फीसदी बढ़ोतरी कर दी है।

भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक, "10 अक्टूबर 2019 तक पाकिस्तान ने 2317 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। जबकि इस दौरान नियंत्रण रेखा और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों की तमाम अलग-अलग कार्रवाई में 147 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है।"

Defence Minister Rajnath Singh, in Haryana's Karnal: If we had Rafale fighter aircraft with us, then I think we need not have gone to Pakistan for Balakot airstrike. We could have eliminated terror camps there, even while sitting in India. pic.twitter.com/hfRwuyL8UT