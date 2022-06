बिहार में खाप पंचायतः सिर पर जूता-चप्पल रखवाकर घुमाया, पांच युवकों को गांव ने निकाला

बिहार के सारण जिले के पंचायत की मनमानी का एक मामला सामने आया है। यहां एक जाति विशेष के खिलाफ फेसबुक पर की गई टिप्पणी के मामले में गांव के कुछ युवाओं को सिर पर जूता-चप्पल रखकर घुमाया गया। साथ ही पांच युवाओं को गांव से बाहर जाने का फरमान सुनाया गया।

Panchayat Expelled Five Youths From Village for Comment on Caste