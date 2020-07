Kulgam में मारे गए दो आतंकी corona पॉजिटिव, आतंकवाद के साथ COVID-19 फैलाने की भी साजिश

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) से जूझ रहा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर ( Encounter in Jammu Kashmir ) में आतंकी गतिविधि थमने का नाम नहीं ल रहा है। तकरीबन हर दिन सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। शनिवार को भी कुलगाम ( Encounter in Kulgam ) में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। अब पता चला है कि मारे गए दो आतंकी कोरोना पॉजिटिव ( Terrorist Corona Positive ) थे। इस घटना के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तान ( Pakistan ) कोरोना संक्रमित आतंकियों को भारत ( India ) में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है।

मारे गए दो आतंकी COVID-19 पॉजिटिव

दरअसल, देश में जब से कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन (India Lockdown ) लागू हुआ है, तब से करीब हर दिन आतंकी भारतीय सीमा ( Indian Border ) में घुसकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सुरक्षाबलों द्वारा लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। शनिवार को भी कुलगाम ( Kulgam Encounter ) में भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें दो आतंकी मारे गए। जम्मू-कश्मीर ( Encounter in Jammu Kashmir ) पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकियों के ब्ल्ड सैंपल कानूनी और मेडिकल जांच के दौरान लिए गए थे। जब, उसकी रिपोर्ट आई तो सब हक्के-बक्के रह गए। क्योंकि, दोनों आतंकी कोरोना पॉजिटिव थे। इस खुलासे के बाद भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ गई है। क्योंकि, एक तो भारत में पहले से ही COVID-19 के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव आतंकियों ( Corona Positive Terrorist ) का देश में घुसना खतरे से खाली नहीं हैं। चर्चा ये है कि पाकिस्तान कोरोना पॉजिटिव आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। ताकि, इस महामारी को और फैलाया जा सके।

Encounter में दो आतंकी मारे गए

रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार को सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुलगाम ( Kulgam ) के आरा ( Aara ) इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना के आधार इलाके में घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को संपर्पण करने के लिए कहा। लेकिन, आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ( Indian Army ) की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी की पहचान अली भाई उर्फ हैदर के रूप में हुई है और वह विदेशी था। जबकि, दूसरे आतंकी की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी हिज्बुल मुजाहिद्दीन ( Hizbul Mujahideen ) संगठन से थे। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए हैं। जबकि, इस एनकाउंटर में एक जवान भी घायल हो गया।