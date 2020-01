दिल्ली के भजनपुरा में कोचिंग सेंटर की छत गिरी, पांच बच्चों की मौके पर मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में एक कोचिंग की छत गिरने से 5 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। जबकि 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 3 बच्चे अब भी लापता हैं। सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गोकलपुर भजनपुरा इलाके की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इलाके में एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, जिसकी छत भरभराकर गिर गई।

इस हादसे में कोचिंग संचालक भी घायल हो गया है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

#UPDATE: 12 students have been rescued from the site where an under construction building collapsed in Bhajanpura, today. Rescue operations underway. https://t.co/1jFsk3PYO3 pic.twitter.com/7hBDKN904x