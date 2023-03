जेड+ सिक्योरिटी में कश्मीर में मौज करने वाला गुजराती ठग किरन पटेल कौन है? कैसे लगाई सुरक्षा में सेंध

Gujarat Conman Kiran Bhai Patel: जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा है। गिरफ्तार फर्जी आईएएस अधिकारी का नाम किरन भाई पटेल है। किरन भाई पटेल खुद को पीएमओ का अफसर बता जम्मू कश्मीर में मौज कर रहा था।

Who is Kiranbhai Patel Arrested in Jammu and kashmir for Calling himself PMO Officer