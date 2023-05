धुलाई सेंटर पर स्विच दबाते ही किशोर को लगा करंट, मौत

डबराPublished: May 25, 2023 06:17:26 pm Submitted by: संजय तोमर

इकलौता था घर में, बुझ गया चिराग

भितरवार. वाहनों की धुलाई सेंटर में काम करने वाले एक किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। उसने जैसे ही पानी चालू करने के लिए बिजली का स्विच दबाया तभी उसे जोर का करंट लगा। इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीएम के बाद किशोर के शव को परिजन को सुपुर्द किया है।