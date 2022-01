प्रतिबंध के बावजूद जेल में पिछले दरवाजे से हो रही मुलाकात

बंदियों से मुलाकात पर 14 जनवरी से 31 मार्च तक लगा प्रतिबंध

दमोह. कोविड के बढ़ते के संक्रमण को देखते हुए जेलों में बंदियों के परिचितों रिश्तेदारों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन दमोह जेल में पिछले दरवाजे से मुलाकात कराई जा रही है। गुरुवार को पत्रिका के पास ऐसी ही तस्वीरे आई हैं, जिनसे मुलाकाती बाहर निकलते और जेल में भीड़ लगाकर मुलाकात करते हुए नजर आए हैं।

दमोह जिला जेल के मुख्य गेट पर जेल व सुधारात्मक सेवाएं भोपाल महानिदेशक अरविंद कुमार के हस्ताक्षर युक्त एक नोटिस चस्पा है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि 14 जनवरी से 31 मार्च तक जेल बंदियों से रिश्तेदारों और अन्य की मुलाकात नहीं कराई जाएगी। गुरुवार की दोपहर में जब उक्त नोटिस की फोटो ली गई तो तीन चार युवक अंदर जाने लगे, मीडिया को देखकर वहां मौजूद जेल प्रहरी ने युवकों को पीछे की ओर इशारा किया और गेट बंद कर दिया। इसके बाद कुछ देर रुककर देखा गया तो जेल आवासीय परिसर के बगल से एक गली से पुरानी जेल तक पहुंचा जाता है, जहां आवासीय परिसरों से लोग अंदर जेल परिसर तक जा रहे थे और पुरानी जेल में बंदियों की परिजनों से मुलाकात कराई जा रही थी। जो लोग मुलाकात कर चुके थे। वह लगातार बाहर निकलते जा रहे थे। जिला जेल में बैक डोर से कोविड प्रतिबंध होने के बाद भी मुलाकात कराई जा रही थी।

जेलर सीएस प्रजापति का कहना है कि अभी आदेश आए हैं, मुलाकात नहीं कराई जा रही है। बंदियों के लिए ठंड के कारण गर्म कपड़े, दवाएं व खाना पहुंचाया जा रहा है। कोविड के कारण जेल का आवासीय परिसर वाला दरवाजा भी है, जिससे लोग वहां पहुंच रहे होंगे। जब आदेश आया था तो मैं अवकाश पर बाहर आ गया हूं। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 14 जनवरी से 31 मार्च तक किसी बंदी की मुलाकात न कराई जाए। लोग पिछले दरवाजे से पुरानी जेल तक पहुंच गए होंगे, वहां प्रहरी भी मौजूद रहते हैं।

Despite the ban, meeting through the back door in the jail