परिवहन विभाग के अंदर बहार दलालों का अवैध कब्जा

अनेक शिकायतों के बाद भी सरकारी भूमि से नहीं हट पाया अतिक्रमण

Updated: May 10, 2022 08:51:39 pm

दमोह. जिला परिवहन कार्यालय दलालों के शिकंजे में फंसा हुआ है, कार्यालय के अंदर व बाहर दोनों जगह अवैध रूप से काबिज हैं। परिवहन कार्यालय के बाहर करीब 2 हजार फुट बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमा हुआ है। अनेक शिकायतें के बाद तहसीलदार द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हट पाया है। दमोह प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से भू माफियाओं के विरुद्ध लगातार ही कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं और भू माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। उसी के परिपेक्ष में दमोह के जिला परिवहन कार्यालय के सामने अपना ऑफिस खोल कर कब्जा कर अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रजु यशोधरन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल ही कार्यवाही की मांग की है

जिसमें कहा है कि अनेक शिकायतों के बाद भी राजस्व और परिवहन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सिर्फ कागजी औपचारिकता ही निभाई जा रहे हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि जिला परिवहन कार्यालय के सामने यवनेश राय, अजय राय, रिंकू राय द्वारा अतिक्रमण करते हुए कब्जा किया गया है। इस अतिक्रमण को तत्काल ही हटाने की मांग परिवहन प्रकोष्ठ द्वारा की गई है। इसके अलावा जिला परिवहन कार्यालय में जिस प्रकार से इनके द्वारा दबाव बनाकर गुंडागर्दी करते हुए अपना कार्य कराने आने वाले आम लोगों से गुंडागर्दी करते हुए उनसे मनमाने पैसे लेकर परिवहन कार्यालय के कार्य कराए जाते हैं। यदि किसी के द्वारा उन के माध्यम से कार्य नहीं कराए जाने की बात की जाती है तो मारपीट करने तक उतारू हो जाते हैं। इस संबंध में परिवहन प्रकोष्ठ ने कलेक्टर को पूर्व में भी तीन शिकायतें की जा चुकी हैं तथा सीएम हेल्पलाइन में भी इस संबंध में शिकायत दर्ज है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इन शिकायतों और ज्ञापन की कार्यवाही पर कागजी औपचारिकता निभा कर इतिश्री कर ली जाती है। जिस कारण से समस्या का निदान नहीं हो रहा है। इस पर ज्ञापन सौंपकर तत्काल ही अतिक्रमण हटाने व इनकी गुंडागर्दी पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है।

