घूंघट की मर्यादा में महिलाओं ने किया रिकार्ड मतदान

पहले चरण का मतदान दमोह व पथरिया में हुआ

दमोह. त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में ग्राम सरकार, जनपद सरकार व जिला की सरकार चुनने के लिए दमोह व ब्लॉक में घूंघट की मर्यादा में महिलाओं ने रिकार्ड मतदान किया।

दमोह व पथरिया के 173 केंद्रों पर दोपहर 3 बजे के बाद मतदाताओं की कतारें लगी रहीं, जिनमें पुरुष मतदाता 6 हजार 628 थे व महिला मतदाता 1135 कतार में खड़ी थीं। दमोह ब्लॉक के करैया भदौली में करीब 300 मतदाता लाइन के अंदर दोपहर 3 बजे से खड़े हो गए। जिससे इन मतदाताओं का मतदान शाम 6 बजे तक चलता रहा। इसके अलावा कई केंद्रों पर शाम 4 व 5 बजे तक भी वोट डाले गए हैं। जिसमें जो मतदाता दोपहर 3 बजे के पहले अंदर हो गए थे उन्हें मतदान कराया गया है।

बंदूकधारी महिला पुलिसकर्मी

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए दमोह पुलिस ने पहली बार नया प्रयोग किया है। जिसमें एक बूथ पर दो महिला पुलिसकर्मियों को बंदूक थमाई गई। इन महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में बंदूक आने के बाद असंवेदनशील माने जाने वाले मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक शांति पूर्ण कतारें लगी रहीं। इसके अलावा बंदूकधारी पुलिसकर्मी भी चौकसी के साथ ड्यूटी करते रहे हैं। जिससे मतदान के दौरान छुटपुट मामलों को छोड़कर कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मतपेटी पर

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को मतपेटी पर बिठाया गया। बूथ से मतपत्र पर ठप्पा लगाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने मतपेटी में बंद कराया। प्रत्येक मतदान केंद्र पर इन कार्यकर्ताओं की पहली बार मतदान कक्ष में ड्यूटी लगाई है। पूर्व के चुनाव में इनकी बाहरी परिसर की व्यवस्थाओं में ड्यूटी लगाई जाती थी, कोरोना काल में ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका मास्क व हाथों को सैनेटाइज कराने में लगी हुई थीं।

वृद्ध महिलाओं में दिखा उत्साह

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उत्साह इस बार वृद्ध महिलाओं में दिखा, समूह में इन महिलाओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर घंटों इंतजार के बाद अपनी बारी का इंतजार किया। दमोह व पथरिया के सभी बूथों में वृद्ध महिलाओं ने उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। कई वृद्ध महिलाएं चलने में लाचार थीं, किसी को कमर की परेशानी किसी को घुटने का दर्द किसी की कमर ही टूट गई थी, इसके बाद भी बूथ तक पहुंचकर मतदान के महादान में हिस्सा लिया।

युवाओं में दिखा जोश

पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डालने वाली रितु अहिरवार इमलाई दमोह व रेनु पटेल लुहर्रा पथरिया ने बताया कि उन्होंने पहली बार वोट डाला है, जिसमें उन्हें चार प्रत्याशियों को मतदान करने का मौका मिला है। उन्होंने इस कार्य में वक्त लगने और करीब 1 से डेढ़ कतार में लगने के बाद भी कहा कि जब मतपत्र पर ठप्पा लगाया तो गर्व हुआ कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। ये दोनों युवा प्रत्याशियों का कहना है कि बहुत से प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच व पंच प्रत्याशी को सोच समझकर वोट दिया है।

झींगुरों के बीच कटी रात

मतदान दलों को ग्रामीण क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में बने ग्राम पंचायत भवन व स्कूलों में बूथ पर ही रात काटना पड़ी। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में सांप व बिच्छू निकल रहे हैं, जिससे कई मतदान केंद्र के मतदान दल में शामिल कर्मियों ने रात भर लाइट बंद नहीं की। भले ही झींगुर आते रहे, क्योंकि इन कर्मियों का कहना था कि उन्हें सांप व बिच्छू से डर लगता है, इसलिए रात भर लाइट जलाए रखी जिससे नींद भी पूरी नहीं हो पाई।

आरक्षक को बिच्छू ने काटा

पथरिया ब्लॉक के बूथ क्रमांक 129 छपरट में भेजे गए मतदान दल में शामिल हिंडोरिया में पदस्थ आरक्षक वीर सींग को बिच्छू ने शुक्रवार की रात 11.30 बजे काट लिया, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद अब वह खतरे से बाहर हैं।

मतदान केंद्रों पर नहीं मिली व्यवस्थाएं

इस बार मतदान केंद्र पर तैनात मतदान कर्मियों के लिए अनेक अव्यवस्थाओं के बीच मतदान कराना पड़ा है। कई मतदान केंद्रों पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की गई, उन्हें घर से खाना बुलाना पड़ा। जिसमें बताया गया था कि केवल मतदान दल के बाहरी कर्मचारियों को भोजन पानी की व्यवस्था की गई है।

बूथ पर ही मतगणना कराने ग्रामीण बैठे धरने पर

जिले के दमोह जनपद व पथरिया जनपद में देर शाम तक मतदान होता रहा है। इसके बाद पोलिंग पार्टियां स्थल पर ही मतगणना करने को लेकर असमर्थता जता रही हैं, लेकिन ग्रामीण स्थल पर ही मतगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं। मतदान के बाद से ही अनेक केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों द्वारा स्थल पर मतगणना न किए जाने से ग्रामीणों व पोलिंग पार्टियों में बहसबाजी होती रही है। पथरिया ब्लॉक के ककरा गांव में आधा घंटे की गहमागहमी के बाद पोलिंग पार्टी ने स्थल पर ही मतगणना करने की बात कही तो यहां मामला शांत हो गया और गिनती शुरू हो गई। इसके बाद रात 8.45 बजे दमोह ब्लॉक के बासनी गांव में जब पोलिंग पार्टी जाने लगी तो ग्रामीण उन्हें रोकने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, इनकी मांग थी कि मतगणना स्थल पर ही कराई जाए, जबकि पोलिंग पार्टी मतगणना पॉलीटेक्निक कॉलेज में करने की बात कह रही थी, जिस पर ग्रामीणों और पोलिंग पार्टी में तकरार की स्थिति बनने पर जिला मुख्यालय से अधिकारी व अतिरिक्त फोर्स पहुंच चुकी है। जिसमें प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों से बात कर रहे हैं।

Record voting by women in the dignity of the veil