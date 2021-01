35 करोड़ की 20 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण, छह मकान, चार दुकानें तोड़ीं

भांडेर रोड बायपास से उनाव रोड बायपास तक प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए

Encroachment removed from 20 bighas of land worth 35 crores, demolished six houses, four shops, news in hindi, mp news, datia news